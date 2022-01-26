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Агрессия РФ против Украины. Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов, - Forbes

Новина українською →
Россия, Среда 26 января 2022 11:24
Агрессия РФ против Украины. Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов, - Forbes Фото: российские миллиардеры потеряли деньги из-за агрессии РФ против Украины (freepik.com)
Автор: Иванна Шовкун

За месяц финансовое состояние российских миллиардеров сократилось на миллиарды долларов. Это связано с агрессией РФ против Украины и возможным вторжением на территорию соседнего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Forbes.

Так, с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 год состояние 104 российских миллиардеров уменьшилось на 27,9 миллиарда долларов. "Пострадали" 76 человек из списка Forbes. При этом десять человек потеряли больше одного миллиарда долларов.

Самые ощутимые потери у владельцев "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (2,1 млрд долларов) и Геннадий Тимченко (1,9 млрд долларов).

А состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова всего за месяц уменьшилось на 50%. Но отмечают, что это связано с внутренними проблемами в компании, а не с геополитической напряженностью.

На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож - его состояние сократилось на 26% (потерял 600 миллионов).

На третьем месте основатель TCS Group Олег Тиньков. Его финансовые потери составили 21% от всего состояния.

Агрессия РФ против Украины. Российские миллиардеры потеряли 28 млрд долларов, - Forbes

Напомним, санкции против Кремля, которые может ввести Запад, в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ. Особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.

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