Агресія РФ проти України. Російські мільярдери втратили 28 млрд доларів, - Forbes

За місяць фінансові статки російських мільярдерів скоротилися на мільярди доларів. Це пов'язано з агресією РФ проти України та можливим вторгненням на територію сусідньої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Forbes .

Так, з 20 грудня 2021 року по 25 січня 2022 року статки 104 російських мільярдерів зменшилися на 27,9 мільярда доларів. "Постраждали" 76 людей зі списку Forbes. При цьому десятеро людей втратили більше одного мільярда доларів.

Найбільш відчутні втрати у власників "Новатека" та "Сібура" Леонід Міхельсон (2,1 млрд доларів) та Геннадій Тимченко (1,9 млрд доларів).

А стан власника виробника електромобілів Arrival Дениса Свердлова лише за місяць зменшився на 50%. Але зазначають, що це пов'язано з внутрішніми проблемами в компанії, а не з геополітичною напругою.

На другому місці за втратами у відносному вираженні опинився засновник "Яндекса" Аркадій Волож - його статки скоротилися на 26% (втратив 600 мільйонів).

На третьому місці засновник TCS Group Олег Тіньков. Його фінансові втрати склали 21% від усього стану.