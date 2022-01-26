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Агресія РФ проти України. Російські мільярдери втратили 28 млрд доларів, - Forbes

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Росія, Середа 26 січня 2022 11:24
Агресія РФ проти України. Російські мільярдери втратили 28 млрд доларів, - Forbes Фото: російські мільярдери втратили гроші через агресію РФ проти України (freepik.com)
Автор: Іванна Шовкун

За місяць фінансові статки російських мільярдерів скоротилися на мільярди доларів. Це пов'язано з агресією РФ проти України та можливим вторгненням на територію сусідньої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Forbes.

Так, з 20 грудня 2021 року по 25 січня 2022 року статки 104 російських мільярдерів зменшилися на 27,9 мільярда доларів. "Постраждали" 76 людей зі списку Forbes. При цьому десятеро людей втратили більше одного мільярда доларів.

Найбільш відчутні втрати у власників "Новатека" та "Сібура" Леонід Міхельсон (2,1 млрд доларів) та Геннадій Тимченко (1,9 млрд доларів).

А стан власника виробника електромобілів Arrival Дениса Свердлова лише за місяць зменшився на 50%. Але зазначають, що це пов'язано з внутрішніми проблемами в компанії, а не з геополітичною напругою.

На другому місці за втратами у відносному вираженні опинився засновник "Яндекса" Аркадій Волож - його статки скоротилися на 26% (втратив 600 мільйонів).

На третьому місці засновник TCS Group Олег Тіньков. Його фінансові втрати склали 21% від усього стану.

Агресія РФ проти України. Російські мільярдери втратили 28 млрд доларів, - Forbes

Нагадаємо, санкції проти Кремля, які може запровадити Захід, у разі нового російського вторгнення в Україну можуть особливо позначитися на держбюджеті РФ. Особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафти та газу.

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