Агрессия РФ и борьба с COVID-19: о чем говорил Кулеба с новым госсекретарем США

Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он, в частности, заявил о сильной двухпартийной поддержке Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

Блинкен отметил, что США придают приоритет суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины. По словам госсекретаря, США и далее будут оказывать серьезную экономическую и военную помощь США Украине.

Кроме того, Блинкен подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и по достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба заявил, что во время разговора с Блинкеном была подтверждена важность стратегического партнерства Украины и США, а также договорились сделать его более амбициозным.

Напомним, Кулеба одним из первых поздравил Блинкена с назначением на должность госсекретаря США.