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Агресія РФ і боротьба з COVID-19: про що говорив Кулеба з новим держсекретарем США

Автор: Инна Собора

Держсекретар Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой. Він, зокрема, заявив про сильну двопартійну підтримку України.

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Про це йдеться в заяві на сайті Держдепу США.

Блінкен зазначив, що США надають пріоритет суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичним устремлінням України. За словами держсекретаря, США і далі будуть надавати серйозну економічну і військову допомогу США Україні.

Крім того, Блінкен підкреслив важливість збереження Україною прогресу в боротьбі з корупцією та реалізації верховенства закону і економічних реформ.

"Держсекретар і міністр закордонних справ Кулеба також обговорили поточні зусилля України по боротьбі з COVID-19 і по досягненню дипломатичного врегулювання агресії Росії на сході України і в Криму", - йдеться в повідомленні.

Раніше Кулеба заявив, що під час розмови з Блинкеном була підтверджена важливість стратегічного партнерства України і США, а також домовилися зробити його більш амбітним.

Нагадаємо, Кулеба одним із перших привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба