Агрессивность РФ возросла за последние недели. Украина укрепляет безопасность по трем направлениям

Он рассказал, что провел ряд переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. В частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью и совместное противодействие гибридным угрозам со стороны РФ. Генеральный секретарь пригласил меня принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО 30 ноября - 1 декабря в Риге. Это важный знак доверия альянса к Украине как одному из двух ближайших партнеров НАТО в более широком Черноморском регионе", - отметил Кулеба.

По его словам, агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в течение последних недель. Украина уже активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам.

"Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем направлениям: союзники, санкции, оружие. То есть политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оружия для нашей армии", - сообщил он.