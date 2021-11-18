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Агрессивность РФ возросла за последние недели. Украина укрепляет безопасность по трем направлениям

Автор: Анастасия Рокитна

Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет сдерживания России. Он включает политическое и дипломатическое давление, болезненные экономические удары на случай расширения агрессии, список конкретных потребностей для укрепления вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

Он рассказал, что провел ряд переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. В частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью и совместное противодействие гибридным угрозам со стороны РФ. Генеральный секретарь пригласил меня принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО 30 ноября - 1 декабря в Риге. Это важный знак доверия альянса к Украине как одному из двух ближайших партнеров НАТО в более широком Черноморском регионе", - отметил Кулеба.

По его словам, агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в течение последних недель. Украина уже активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам.

"Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем направлениям: союзники, санкции, оружие. То есть политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оружия для нашей армии", - сообщил он.

Напомним, Запад предупредил Украину о высоком риске дестабилизации зимой.

Более подробно о ситуации на границах Украины в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

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