Агресивність РФ зросла протягом останніх тижнів. Україна зміцнює безпеку за трьома напрямами

Він розповів, що провів ряд переговорів у Вашингтоні та Брюселі. Зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми обговорили безпекову ситуацію та спільну протидію гібридним загрозам з боку РФ. Генеральний секретар запросив мене взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 30 листопада - 1 грудня у Ризі. Це важливий знак довіри Альянсу до України як одного з двох найближчих партнерів НАТО у ширшому Чорноморському регіоні", - зазначив Кулеба.

За його словами, агресивність Росії і на дипломатичному, і на військовому напрямах суттєво зросла протягом останніх тижнів. Україна вже активно консолідує партнерів для протидії гібридним загрозам.

"Українська дипломатія зміцнює безпеку за трьома напрямами: союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, домовленості про постачання додаткової зброї для нашої армії", - повідомив він.