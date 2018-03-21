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От агрессии РФ Украина потеряла почти 100 млрд долларов, - Аслунд

НовостиЭкономика    21.03.2018 - 23:16
Фото: Андерс Аслунд (Julia Berezovska/ Press office NBU)
Фото: Андерс Аслунд (Julia Berezovska/ Press office NBU)

В докладе указано, что экономическая и гуманитарная ситуация на Донбассе ужасная

Украина понесла потери почти в 100 миллиардов долларов от агрессии Российской Федерации (РФ) на Донбассе, а также от оккупации Крыма. Об этом говорится в отчете старшего научного сотрудника Евразийского центра "Атлантического совета" Андерса Аслунда.

"Самое простое и наиболее обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли потерянного ВВП Украины на четыре. Донбасс был источником 10% ВВП Украины, а Крым - 3,7%. Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% со 179,6 млрд долларов, умноженное на четыре, или 98,4 млрд долларов", - указано в документе.

Также указано, что основной материальной потерей Украины в Крыму является стоимость земли, энергетические активы, банки, жилье и др. Газовые активы охватывали 18 газовых месторождений в Черном море, приблизительная стоимость которых составляет 40 млрд долларов. В банковском секторе Украина потеряла около 1,8 млрд долларов.

"Экономическая и гуманитарная ситуация на Донбассе ужасна и существенно контрастирует с ситуацией в Крыму", - говорится в докладе.

Напомним, ранее сообщалось, что Голосеевский районный суд Киева принял решение о взыскании с Российской Федерации вреда, причиненного в результате агрессии в Украине.

Сообщается, что суд удовлетворил иск вынужденной переселенки из оккупированных районов Луганской области.

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Теги: Крым, потери, агрессия РФ
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