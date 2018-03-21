Від агресії РФ Україна втратила майже 100 млрд доларів, - Аслунд

У доповіді вказано, що економічна й гуманітарна ситуація на Донбасі жахлива

Україна зазнала втрат майже у 100 мільярдів доларів від агресії Російської Федерації (РФ) на Донбасі, а також від окупації Криму. Про це йдеться у доповіді старшого наукового співробітника Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерса Аслунда.

"Найпростіше й найбільш узагальнене визначення збитків, які зазнала Україна, полягає в помноженні частки втраченого ВВП України на чотири. Донбас був джерелом 10% ВВП України, а Крим - 3,7%. Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив ВВП України в докризовий 2013 рік на рівні 179,6 млрд доларів. Таким чином, загальна вартість активів Криму та Донбасу становила 13,7% зі 179,6 млрд доларів, помножене на чотири, або 98,4 млдр доларів", - вказано у документі.

Також зазначено, що основною матеріальною втратою України в Криму є вартість землі, енергетичні активи, банки, житло та ін. Газові активи охоплювали 18 газових родовищ в Чорному морі, приблизна вартість яких становить 40 млрд доларів. У банківському секторі Україна втратила близько 1,8 млрд доларів.

"Економічна й гуманітарна ситуація на Донбасі жахлива й суттєво контрастує із ситуацією в Криму", - йдеться у доповіді.

Нагадамо, раніше повідомлялося, що Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації шкоди, завданої в результаті агресії в Україні.

Повідомляється, що суд задовольнив позов вимушеної переселенки з окупованих районів Луганської області.