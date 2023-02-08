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Агрессор проиграет, а мир ждет победа над самой идеей войны, - Зеленский

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Среда 08 февраля 2023 15:37
Агрессор проиграет, а мир ждет победа над самой идеей войны, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Победа Украины над российской агрессией изменит мир, поскольку это будет победой над самой идеей войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время выступления перед парламентом Британии.

Во время речи президент заявил, что Украину и Британию ожидает самая важная победа в жизни - победа над самой идеей войны.

"Мы знаем, что свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет. И мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будут изменения, в которых мир давно нуждается. Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой, я думаю, самой важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что после победы Украины, любой агрессор будет знать, что его будет ожидать в будущем, если он нападет на международный порядок.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Британию, чтобы встретиться с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступить перед парламентом страны.

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