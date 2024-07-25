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Агресор намагається відбілити себе. Україна розкритикувала ініціативу РФ скликати Радбез ООН

Фото: Сергій Кислиця, постпред України в ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія за допомогою скликання засідання Ради безпеки ООН щодо постачання зброї в Україну намагається відбілити себе та заперечувати відповідальність за воєнні злочини.

Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У делегації нагадали, що це буде вже шістнадцяте засідання Ради безпеки, яке ініціювала Росія для обговорення постачання західної зброї до України.

"Найбільш абсурдною частиною пропаганди, що розповсюджується російською делегацією та її маріонетковими "брифінгістами" на таких засіданнях, є регулярне покладання провини на жертву агресії за використання зброї, у тому числі союзниками України, що поставляється, для самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві.

В українській делегації нагадали, що російські терористи нещодавно обстріляли дитячу лікарню "Охматдит", били по дитячому майданчику у Миколаєві, а також атакували офіс швейцарської гуманітарної організації у Харкові.

"Ми вже звертали увагу на чітку тенденцію, коли подібні ракетні удари по українських містах наносяться напередодні ініційованих Росією зустрічей з "постачання зброї", - зазначили члени делегації.

Також вони закликали зняти обмеження на всю зброю, яку надають Україні. Оскільки це "матиме деескалаційний ефект - врятує життя українців, протверезить агресора і підштовхне Кремль до прийняття логіки всеосяжного, справедливого та міцного миру".

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому вона хотіла обговорити російський терористичний удар по "Охматдиту".

У ході засідання постпред РФ в ООН Василь Небензя стверджував, що по дитячій лікарні нібито влучила ракета української ППО.

"Переплутати її неможливо через легко впізнаваний вузол оперення ракети та інших ознак", - стверджував він.

Але вже за тиждень міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловив іншу фейкову версію події. За його словами, на лікарню нібито впали уламки ракет через роботу української ППО.

При цьому на відео, які оприлюднили у мережі, можна помітити, що по лікарні вдарила ракета, а не уламки.

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