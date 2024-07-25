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Агрессор пытается обелить себя. Украина раскритиковала инициативу РФ созвать Совбез ООН

Фото: Сергей Кислица, постпред Украины в ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи созыва заседания Совбеза ООН по поставкам оружия в Украину пытается обелить себя и отрицать ответственность за военные преступления.

Об этом сказано в заявлении украинской делегации в ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В делегации напомнили, что это будет уже шестнадцатое заседание Совбеза, которое инициировала Россия для обсуждения поставок западного оружия в Украину. 

"Наиболее абсурдной частью пропаганды, распространяемой российской делегацией и ее марионеточными “брифингистами” на таких заседаниях, является регулярное возложение вины на жертву агрессии за использование оружия, в том числе поставляемого союзниками Украины, для самозащиты в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в заявлении. 

В украинской делегации напомнили, что российские террористы недавно обстреляли детскую больницу "Охматдет", били по детской площадке в Николаеве, а также атаковали офис швейцарской гуманитарной организации в Харькове. 

"Мы уже обращали внимание на четкую тенденцию, когда подобные ракетные удары по украинским городам наносятся накануне инициированных Россией встреч по "поставкам оружия", - отметили члены делегации. 

Также они призвали снять ограничения на все оружие, которое предоставляют Украине. Поскольку это"будет иметь деэскалационный эффект - спасет жизни украинцев, отрезвит агрессора и подтолкнет Кремль к принятию логики всеобъемлющего, справедливого и прочного мира". 

Что предшествовало

Напомним, ранее Украина созывала экстренное заседание Совбеза ООН, на котором она хотела обсудить российский террористический удар по "Охматдету".

В ходе заседания постпред РФ в ООН Василий Небензя утверждал, что по детской больнице якобы попала ракета украинской ПВО.

"Перепутать ее невозможно из-за легко узнаваемого узла оперения ракеты и других признаков", - утверждал он.

Но уже через неделю министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил другую фейковую версию произошедшего. По его словам, на больницу якобы упали обломки ракет из-за работы украинской ПВО.

При этом на видео, которые обнародовали в сети, можно заметить, что по больнице ударила ракета, а не обломки.

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