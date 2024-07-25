Агресор намагається відбілити себе. Україна розкритикувала ініціативу РФ скликати Радбез ООН

Росія за допомогою скликання засідання Ради безпеки ООН щодо постачання зброї в Україну намагається відбілити себе та заперечувати відповідальність за воєнні злочини.

Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У делегації нагадали, що це буде вже шістнадцяте засідання Ради безпеки, яке ініціювала Росія для обговорення постачання західної зброї до України.

"Найбільш абсурдною частиною пропаганди, що розповсюджується російською делегацією та її маріонетковими "брифінгістами" на таких засіданнях, є регулярне покладання провини на жертву агресії за використання зброї, у тому числі союзниками України, що поставляється, для самозахисту відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві.

В українській делегації нагадали, що російські терористи нещодавно обстріляли дитячу лікарню "Охматдит", били по дитячому майданчику у Миколаєві, а також атакували офіс швейцарської гуманітарної організації у Харкові.

"Ми вже звертали увагу на чітку тенденцію, коли подібні ракетні удари по українських містах наносяться напередодні ініційованих Росією зустрічей з "постачання зброї", - зазначили члени делегації.

Також вони закликали зняти обмеження на всю зброю, яку надають Україні. Оскільки це "матиме деескалаційний ефект - врятує життя українців, протверезить агресора і підштовхне Кремль до прийняття логіки всеосяжного, справедливого та міцного миру".