Агрессор пытается обелить себя. Украина раскритиковала инициативу РФ созвать Совбез ООН

Россия при помощи созыва заседания Совбеза ООН по поставкам оружия в Украину пытается обелить себя и отрицать ответственность за военные преступления.

Об этом сказано в заявлении украинской делегации в ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В делегации напомнили, что это будет уже шестнадцатое заседание Совбеза, которое инициировала Россия для обсуждения поставок западного оружия в Украину.

"Наиболее абсурдной частью пропаганды, распространяемой российской делегацией и ее марионеточными “брифингистами” на таких заседаниях, является регулярное возложение вины на жертву агрессии за использование оружия, в том числе поставляемого союзниками Украины, для самозащиты в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказано в заявлении.

В украинской делегации напомнили, что российские террористы недавно обстреляли детскую больницу "Охматдет", били по детской площадке в Николаеве, а также атаковали офис швейцарской гуманитарной организации в Харькове.

"Мы уже обращали внимание на четкую тенденцию, когда подобные ракетные удары по украинским городам наносятся накануне инициированных Россией встреч по "поставкам оружия", - отметили члены делегации.

Также они призвали снять ограничения на все оружие, которое предоставляют Украине. Поскольку это"будет иметь деэскалационный эффект - спасет жизни украинцев, отрезвит агрессора и подтолкнет Кремль к принятию логики всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".