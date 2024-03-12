"Агресор має першим припинити вогонь": у Ватикані уточнили скандальну заяву папи

Коментуючи скандальну заяву папи Франциска про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", - додав він.

Паролін заявив, що Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню" (у першу чергу агресор має припинити вогонь) і, отже, розпочала переговори".

Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - сказав він.

Заява папи Франциска

Нагадаємо, раніше папа Франциск заявив, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією

Міністерство закордонних справ України 11 березня викликало папського нунція, щоби висловити "розчарування" заявою Франциска.

Детальніше про скандал читайте у матеріалі РБК-Україна "Білий прапор" папи римського. Як Франциск потрапляє у скандали без чіткої позиції щодо війни в Україні".