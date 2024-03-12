UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Агресор має першим припинити вогонь": у Ватикані уточнили скандальну заяву папи

Фото: Ватикан уточнив скандальну заяву папи Франциска (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Першою умовою будь-яких переговорів щодо припинення війни в Україні є те, що Росія має припинити свою агресію.

Про це заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, друга людина після папи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Коментуючи скандальну заяву папи Франциска про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією, щоб покласти край дворічній війні, Паролін заявив, що заклик понтифіка полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого та міцного миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", - додав він.

Паролін заявив, що Ватикан "продовжує вимагати "припинення вогню" (у першу чергу агресор має припинити вогонь) і, отже, розпочала переговори".

Державний секретар Ватикану також зазначив, що Франциск вважає, що "переговори - це не слабкість, а сила, це не капітуляція, а сміливість".

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської свободи, і та ж людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - сказав він.

Заява папи Франциска

Нагадаємо, раніше папа Франциск заявив, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією

Міністерство закордонних справ України 11 березня викликало папського нунція, щоби висловити "розчарування" заявою Франциска.

Детальніше про скандал читайте у матеріалі РБК-Україна "Білий прапор" папи римського. Як Франциск потрапляє у скандали без чіткої позиції щодо війни в Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВатиканПапа римський