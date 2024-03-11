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Після скандальної заяви Папи. Представника Ватикану запросили до МЗС України

Київ, Понеділок 11 березня 2024 21:26
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Після скандальної заяви Папи. Представника Ватикану запросили до МЗС України Фото: представника Ватикану запросили до МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ України запросило Апостольського нунція Вісвальдаса Кульбокаса після скандальної заяви Папи Римського Франциска про "білий прапор".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Кульбокасу повідомили про те, що Україна розчарована словами понтифіка про "білий прапор" та необхідність "проявити сміливість і розпочати переговори з Росією".

У МЗС наголосили, що замість подібних заяв від Папи чекали сигнали у бік світової спільноти щодо необхідності терміново об'єднати сили для перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не жертви.

У відомстві зазначили, що Україна хоче миру як ніхто інший, але цей мир має бути справедливим та заснованим на принципах Статуту ООН та формули миру.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск підтримав думку про те, що Україні "потрібно підняти білий прапор та піти на переговори з Росією".

Пізніше у Ватикані пояснили, що понтифік нібито не мав на увазі, що він підтримує капітуляцію України, але вважає за необхідне розпочати переговори між Києвом та Москвою.

Більш детально про таку скандальну заяву - у матеріалі РБК-Україна.

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МЗС України Ватикан Папа римський
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