"Агрессор должен первым прекратить огонь": в Ватикане уточнили скандальное заявление папы

Комментируя скандальное заявление папы Франциска о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией, чтобы положить конец двухлетней войне, Паролин заявил, что призыв понтифика заключается в том, что нужно "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира".

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии", - добавил он.

Паролин заявил, что Ватикан "продолжает требовать "прекращения огня" (в первую очередь агрессор должен прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров".

Государственный секретарь Ватикана также отметил, что Франциск считает, что "переговоры - это не слабость, а сила, это не капитуляция, а смелость".

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой свободы, и та же человеческая воля, которая стала причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность предпринять шаги, чтобы положить ей конец и проложить путь к дипломатическому решению", - сказал он.

Заявление папы Франциска

Напомним, ранее папа Франциск заявил, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией

Министерство иностранных дел Украины 11 марта вызвало папского нунция, чтобы выразить "разочарование" заявлением Франциска.

Подробнее о скандале читайте в материале РБК-Украина "Белый флаг" папы римского. Как Франциск попадает в скандалы без четкой позиции по войне в Украине".