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На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне, - ВСУ

Волчанск, Воскресенье 25 августа 2024 11:31
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На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне, - ВСУ Фото: на заводе в Волчанске заблокированы россияне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные. Они заблокированы уже несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

"Для выполнения задач логистики они (оккупанты - ред.) используют беспилотники. В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе", - сказал спикер.

Он добавил, что на заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками.

"В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые могут вести бой. Определенное количество их там останется, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям", - отметил Саранцев.

На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне, - ВСУ

скриншот deepstatemap.live

Бои на севере Харьковской области

Напомним, 10 мая российские войска пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. Силы обороны приостановили продвижение врага. В настоящее время бои идут в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Недавно украинские военные сообщили, что Россия отвела часть войск из Харьковской области на Курское направление. Но враг держит в районе достаточно сил, чтобы продолжать штурмы.

Также на днях Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области. Бойцы продвинулись почти на два квадратных километра.

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