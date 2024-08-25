На агрегатном заводе в Волчанске остаются заблокированные россияне, - ВСУ

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные. Они заблокированы уже несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

"Для выполнения задач логистики они (оккупанты - ред.) используют беспилотники. В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе", - сказал спикер.

Он добавил, что на заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками.

"В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые могут вести бой. Определенное количество их там останется, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям", - отметил Саранцев.

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