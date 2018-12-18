В аграрному комітеті розповіли, коли Кабмін внесе в Раду проект про обіг землі 

Фото: Олександр Бакуменко (facebook.com)

Законопроект мають внести в першому кварталі 2019 року

Згідно законопроекту про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, який підтримав комітет Верховної ради з питань аграрної політики, Кабінет міністрів зобов’язаний у першому кварталі наступного року внести до парламенту закон про обіг землі в Україні. Про це РБК-Україна повідомив заступник голови комітету Олександр Бакуменко.

Бакуменко підкреслив, що сам по собі мораторій не настільки важливий, як закон про обіг землі.

"Підтриманий на засіданні комітету законопроект щодо продовження заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення зобов’язує Кабінет міністрів внести до Верховної ради законопроект про обіг землі в першому кварталі 2019 року. Тобто, не мораторій заради мораторію. А є положення Земельного кодексу. Тому сам по собі мораторій не настільки важливий, як закон про обіг землі", - повідомив нардеп.

За його словами, без закону про обіг землі в Україні не може існувати ринку землі.

"Окрім того, такий проект закону (про обіг землі, - ред.) наразі розробляється і в аграрному комітеті. Думаю, що ми встигнемо розробити його концепцію до кінця березня. Потім направимо цю концепцію до всіх регіонів, районів, асоціацій та фермерів. Вони мають упродовж 2 місяців провести обговорення законопроекту і надати нам свої пропозиції. А вже після затвердження концепції у Раді буде зареєстровано законопроект про обіг землі", - додав замголови комітету.

Нагадаємо, Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №9355-5 про продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Відзначимо, глава Верховної ради Андрій Парубій у понеділок заявив, що нардепи зможуть розглянути блок питань про продовження мораторію на продаж земель у четвер, 20 грудня.