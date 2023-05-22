Аграрний сектор України цього року втратить ще 10%, - прогноз міністерства

Аграрне виробництво в Україні у 2023 році знизиться на 10%. Минулого року втрати становили майже 30%.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики .

Висоцький наголосив, що український агросектор показав, що може швидко адаптувався до роботи в умовах війни навіть попри втрату виробництва.

За його словами, протягом останніх тижнів важливим є питання збереження експорту української продукції. Він підкреслив, що через обмеження в роботі зернового коридору Україна експортує більше агропродукції в напрямку ЄС.