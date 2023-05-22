Аграрный сектор Украины в этом году потеряет еще 10%, - прогноз министерства

Аграрное производство в Украине в 2023 г. снизится на 10%. В прошлом году потери составили около 30%.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

Высоцкий подчеркнул, что украинский агросектор показал, что может быстро адаптироваться к работе в условиях войны даже несмотря на потерю производства.

По его словам, в течение последних недель важен вопрос сохранения экспорта украинской продукции. Он подчеркнул, что из-за ограничений в работе зернового коридора Украина экспортирует больше агропродукции в направлении ЕС.