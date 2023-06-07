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Аграрний комітет ВР врахує претензії бізнесу щодо законопроекту про об’єднання сільгосптоваровиробників

Фото: аграрний комітет ВР врахує претензії бізнесу щодо законопроекту про об’єднання сільгосптоваровиробників (Віталій НОсач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Комітет з питань земельної та аграрної політики Верховної ради не виноситиме законопроект №8149 "Про об’єднання сільгосптоваровиробників" на друге читання, поки не заслухає зауваження громадських об’єднань щодо цієї ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Спілки молочних підприємств України Арсена Дідуру після зустрічі з головою аграрного комітету парламенту Олександром Гайду.

"Сьогодні голова аграрного комітету ВР Олександр Гайду провів робочу зустріч з бізнес-асоціаціями, де заслухав претензії щодо відверто корупційного законопроекту №8149. Він повідомив, що наші зауваження опрацюють до другого читання. Для цього створять робочу групу і заслухають інші об’єднання, які проти законопроекту. Ми сподіваємося, що ініціатива буде значно відредагована або скасована. СМПУ вважає, що законопроекти №8149, №9162 та №9163, які наразі проштовхуються в парламенті - ланки одного ланцюга, який працюватиме на певні групи, лояльні до міністра. Подається це під виглядом прагнення до євроінтеграції, але нічого спільного з тим не має. Тому допустити прийняття цих ініціатив в нинішньому вигляді не можна", - відзначив Дідур.

Нагадаємо, законопроект №8149 викликав протест у більшості асоціацій переробників та в агровиробників. Зокрема, проти нього виступила Американська торгова палата.

Обʼєднання підприємців побоюються, що запровадження ініціативи призведе до ручного керування бізнес-асоціаціями через лояльне до міністра Миколи Сольського міжгалузеве репрезентативне об’єднання, яке призначатиме міністерство.

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