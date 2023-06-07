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Аграрный комитет ВР учтет претензии бизнеса по законопроекту об объединении сельхозтоваропроизводителей

Фото: аграрный комитет ВР учтет претензии бизнеса по законопроекту об объединении сельхозтоваропроизводителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Комитет по вопросам земельной и аграрной политики Верховной рады не будет выносить законопроект №8149 "Об объединении сельхозтоваропроизводителей" на второе чтение, пока не заслушает замечания общественных объединений по этой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Союза молочных предприятий Украины Арсена Дидуру после встречи с главой аграрного комитета парламента Александром Гайдой.

"Сегодня председатель аграрного комитета ВР Александр Гайду провел рабочую встречу с бизнес-ассоциациями, где заслушал претензии по откровенно коррупционному законопроекту №8149. Он сообщил, что наши замечания проработают до второго чтения. Для этого создадут рабочую группу и заслушают другие объединения, которые против законопроекта. Мы надеемся, что инициатива будет значительно отредактирована или отменена СМПУ считает, что законопроекты №8149, №9162 и №9163, которые сейчас проталкиваются в парламенте, - звенья одной цепи, которая будет работать на определенные группы, лояльны к министру. под видом стремления к евроинтеграции, но ничего общего с тем нет. Поэтому допустить принятие этих инициатив в нынешнем виде нельзя", - отметил Дидур.

Напомним, законопроект №8149 вызвал протест у большинства ассоциаций переработчиков и у агропроизводителей. В частности, против него выступила американская торговая палата.

Объединения предпринимателей опасаются, что введение инициативы приведет к ручному управлению бизнес-ассоциациями через лояльное министру Николаю Сольскому межотраслевое репрезентативное объединение, которое будет назначать министерство.

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