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Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників

Фото: Бронювання працівників в сільському господарстві суттєво пом'якшили (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мінагрополітики розширило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства. Вони можуть подавати заявки для бронювання працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.

Зокрема, наказом Мінагрополітики розширено критерії щодо площі оброблювальних угідь (не менше 500 га замість 1000 га) та середньої кількості застрахованих осіб-працівників (не менше 20 осіб замість 50).

Також доповнено новими кодами класифікації види економічної діяльності (КВЕД), а саме:

  • 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);
  • 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;
  • 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну.

Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:

  • 1. підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • 2. підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;
  • 3. підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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