Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників

Мінагрополітики розширило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства. Вони можуть подавати заявки для бронювання працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.
Зокрема, наказом Мінагрополітики розширено критерії щодо площі оброблювальних угідь (не менше 500 га замість 1000 га) та середньої кількості застрахованих осіб-працівників (не менше 20 осіб замість 50).
Також доповнено новими кодами класифікації види економічної діяльності (КВЕД), а саме:
Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.