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Аграрным предприятиям существенно смягчили условия бронирования работников

Фото: Бронирование работников в сельском хозяйстве существенно смягчилось (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минагрополитики расширило критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства. Они могут подавать заявки на бронирование работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

В частности, приказом Минагрополитики расширены критерии площади обрабатывающих угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных лиц-работников (не менее 20 человек вместо 50).

Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:

  • 21.20 Производство фармацевтических препаратов и материалов ( ветеринарных препаратов);
  • 46.14 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами;
  • 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработки табака.

Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:

  • 1. предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);
  • 2. предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
  • 3. предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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