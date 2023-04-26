Аграрным предприятиям существенно смягчили условия бронирования работников

В частности, приказом Минагрополитики расширены критерии площади обрабатывающих угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных лиц-работников (не менее 20 человек вместо 50).

Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:

21.20 Производство фармацевтических препаратов и материалов ( ветеринарных препаратов);

46.14 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами;

28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработки табака.

Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на: