Аграрным предприятиям существенно смягчили условия бронирования работников

Минагрополитики расширило критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства. Они могут подавать заявки на бронирование работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
В частности, приказом Минагрополитики расширены критерии площади обрабатывающих угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных лиц-работников (не менее 20 человек вместо 50).
Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:
Напомним, 27 января Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.
Бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:
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