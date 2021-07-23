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Рынок земли в Украине: в какой области продали больше всего

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Украина, Пятница 23 июля 2021 11:59
Рынок земли в Украине: в какой области продали больше всего Фото: в Украине продали земли объемом 2763 га (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 1 июля 2021 года уже заключено 1757 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 2763 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 515,9 га. На втором городе Харьковская область - 351,4 га, на третьем - Винницкая область - 242,9 га.

За это время 4067 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количества заявлений достигло 4549, из них 4024 согласовано, 525 - в очереди на рассмотрение, за 433 получен отказ.

Рынок земли в Украине: в какой области продали больше всего

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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