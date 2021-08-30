Аграрна сфера в Україні залишається одним з найпривабливіших напрямів для інвестицій, - Довбенко
Відкриття ринку землі може стати поштовхом для розвитку агропромислової сфери в Україні і збільшить інтерес інвесторів до українського агросектору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника компанії Evris Андрія Довбенка в колонці на "Обозреватель".
"Аграрна сфера в Україні традиційно є одним з найпривабливіших напрямів для інвестицій. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, на кінець 2020 року частка агросектору в загальній структурі українського експорту досягла 45%. А обсяг інвестицій до українського сільського господарства за останні 7 років зріс на 81%. Це означає, що аграрна сфера менше, ніж інші, піддається впливу негативних політичних та економічних факторів", - вважає Довбенко.
Крім того, за його словами, це стабільна галузь, адже попит на продукцію існує весь рік, а популярність натуральних фермерських продуктів постійно зростає.
"Аграрний бізнес приваблює інвесторів і відсутністю жорстких бар’єрів для входу з точки зору початкових інвестицій: можна починати з невеликих інвестицій - до 100 тис. доларів, наприклад, в ягідні культури, які не потребують крупних вкладень. Але якщо дозволяють ресурси - зокрема, наявність земельного банку та відсутність істотних обмежень по сумі інвестицій, то доцільно вкладатися у вирощування зернових. Для цього потрібно наростити земельний банк, придбати нерухомість, сільськогосподарську техніку, посівний матеріал тощо", - додає він.
Також серед напрямків для інвестування птахівництво, підприємства з виробництва харчових продуктів, переробки та експорту лікарських трав для фармацевтичної, косметичної та інших галузей.
"Оптимізму щодо успішності інвестицій до аграрної сфери додає і той факт, що Україну розглядають як світового гаранта продовольчої безпеки. І не безпідставно: наша держава посідає четверте місце серед найбільших постачальників аграрної продукції до європейських держав – ми закриваємо 1,5% експорту сільськогосподарської продукції до країн ЄС. Так, за перші чотири місяці 2021 року спостерігається зростання експорту с/г продукції на 7,3%, - до показника у 1 024 млн євро (+69 млн євро)", - пояснює бізнесмен.
На його думку, пожвавлення аграрного ринку очікується й у зв’язку з відкриттям ринку землі, яке відбулося 1 липня 2021 року для фізичних осіб-резидентів України.
Таким чином, резюмує він, скасування мораторію на продаж землі та позиції України на світових ринках відкривають нові можливості та широкий інвестиційний потенціал.
Нагадаємо, на кінець липня 2021 року укладено 3 277 угод в межах ринку землі - сумарно на майже 6 тис. га. За даними фахівців з Мінекономіки, середня вартість гектара досягне 1,5 тис. доларів, а після 2024 року - до 2,2 тис. доларів.
У Міністерстві аграрної політики і продовольства також вважають, що капіталізація землі буде зростати на 7-10% в рік.