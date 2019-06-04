Аграрная партия назвала руководителя избирательной кампании

Фото: Олег Корбан (agroparty.org.ua)

Аграрная партия нацелена набрать на выборах 7-8% голосов

Руководителем избирательной кампании Аграрной партии Украины на выборах в Верховную раду Украины стал заместитель главы партии Олег Корбан. Такое решение было принято президиумом Аграрной партии Украины, сообщает пресс-служба политсилы.

Как сообщают в пресс-службе, 54-летний Олег Корбан является замглавы Аграрной партии, а также председателем Киевского областного партийного отделения. В рядах АПУ – с 2016 года.

"Украинское село делает выбор в пользу Аграрной партии, и подтверждение тому – стабильно высокий результат на местных выборах", – утверждает руководитель избирательной кампании.

По данным пресс-службы, сейчас Аграрная партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов.

"Наша цель сегодня – вхождение Аграрной партии в Верховную раду Украины с результатом в 7-8% голосов", – подчеркнул Корбан.

По мнению Корбана, для Аграрной партии такой результат на выборах является вполне реальным, ведь политики, которые сегодня представляют Аграрную партию в регионах, показывают новое качество управления на местах и пользуются авторитетом в своих общинах.

Достижения представителей Аграрной партии, по словам Корбана, будут активно использоваться и во время парламентских выборов: "Сегодня для всей Украины они станут новыми, но в то же время успешными лицами".

Отмечается, что представители Аграрной партии успешно реализуют социальные и инфраструктурные проекты, создают рабочие места и работают над инвестиционной привлекательностью своих населенных пунктов.

На выборах в ОТО, которые состоятся в июне 2019 года, по словам Корбана, Аграрная партия нацелена занять как минимум второе место по количеству избранных депутатов и глав общин.

Напомним, Аграрная партия будет принимать участие в досрочных парламентских выборах. В установленный законом срок партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов.