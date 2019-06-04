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Аграрна партія назвала керівника виборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    04.06.2019 - 10:29
Аграрна партія назвала керівника виборчої кампанії
Фото: Олег Корбан (agroparty.org.ua)

Аграрна партія націлена набрати на виборах 7-8% голосів

Керівником виборчої кампанії Аграрної партії України на виборах до Верховної ради України став заступник голови партії Олег Корбан. Таке рішення було прийняте президією Аграрної партії України, повідомляє прес-служба політсили.

Як повідомляють у прес-службі, 54-річний Олег Корбан є заступником голови Аграрної партії, а також головою Київського обласного партійного осередку. У лавах АПУ – з 2016 року.

"Українське село робить вибір на користь Аграрної партії, і підтвердження тому – стабільно високий результат на місцевих виборах", – стверджує керівник виборчої кампанії.

За даними прес-служби, зараз Аграрна партія входить в трійку лідерів за кількістю депутатів місцевих рад.

"Наша мета сьогодні – входження Аграрної партії до Верховної ради України із результатом у 7-8% голосів", – наголосив Корбан.

На думку Корбана, для Аграрної партії такий результат на виборах є цілком реальним, адже політики, які сьогодні представляють Аграрну партію в регіонах, показують нову якість управління на місцях і мають авторитет у своїх громадах.

Досягнення представників Аграрної партії, за словами Корбана, будуть активно використовуватися і під час парламентських перегонів: "Сьогодні для всієї України вони стануть новими, але водночас успішними обличчями".

Зазначається, що представники Аграрної партії успішно реалізують соціальні та інфраструктурні проекти, створюють робочі місця і працюють над інвестиційною привабливістю своїх населених пунктів.

На виборах в ОТГ, що відбудуться в червні 2019 року, за словами Корбана, Аграрна партія має на меті посісти як мінімум друге місце за кількістю обраних депутатів і голів громад.

Нагадаємо, Аграрна партія братиме участь у дострокових парламентських виборах. У встановлений законом термін партія проведе з'їзд та висуне своїх кандидатів.

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