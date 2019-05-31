Аграрная партия будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов

Аграрная партия Украины будет принимать участие в досрочных парламентских выборах. В установленный законом срок партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов, сообщает пресс-служба политической силы.

В партии убеждены в преодолении барьера, несмотря на короткий срок предвыборной кампании кампании.

"Аграрная партия имеет наиболее разветвленную и мощную сеть низовых организаций. Это подтверждается стабильно высокими результатами партии на местных выборах. Более 5 тысяч депутатов местных советов избраны от Аграрной партии. Партия насчитывает 80 тысяч активистов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Политсила намерена представлять интересы всех украинцев, которые проживают в селах и небольших городах, а также всех украинцев, чья жизнь непосредственно связана с украинским селом.

"Наши избиратели - жители сел и небольших городов; украинцы, чьи родители и родственники живут в деревнях; это выходцы из сельской местности; это украинцы, чья трудовая и предпринимательская деятельность связана с агарной сферой", - заявили в пресс-службе.

Свою миссию в парламенте и правительстве Аграрная партия видит в "возвращении мудрости, хозяйственности и других традиций украинского народа в центральные органы власти".

"Аграрная партия полностью соответствует запросу украинского общества на обновление политической элиты. Партия будет вести в парламент и в правительство команду профессиональных управленцев и политиков, которые уже завоевали доверие людей благодаря эффективному представительству их интересов, а также благодаря вкладу в развитие местных общин как депутаты местных рад и руководители органов самоуправления", - отметили в политсиле.

Отмечается, что уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией "Слуга народа". В ближайшее время партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.