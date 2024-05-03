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Аграрії зможуть вивезти всю призначену на експорт продукцію Чорним морем, - НБУ

Фото: аграрії України зможуть вивезти всю продукцію Чорним морем (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НБУ припускає подальше стабільне функціонування нового морського маршруту, проте ризики ускладнення транспортування морем через атаки РФ зберігаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

"У прогноз закладається безперебійне функціонування морського шляху, середньомісячні потужності якого становитимуть близько 7 млн тонн. Цього буде достатньо для експорту агропродукції, а також нарощування поставок продукції ГМК на традиційні для України ринки", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, подальша стабільна робота морського маршруту значно здешевить транспортування для експортерів та сприятиме збільшенню надходжень валютної виручки. Водночас морський маршрут може використовуватися для ввезення імпортних товарів з метою оптимізації витрат та/або в разі недоступності чи певних перешкод для інших видів транспортування.

"Проте ризики пошкоджень портів, інфраструктури та суден унаслідок російських атак все ще залишаються значними. У разі їх реалізації ефективність морського шляху суттєво знизиться, що негативно відобразиться на експортних надходженнях та подальшій діяльності агро- та металургійного секторів", - додали в НБУ.

 

Український морський коридор

Після того як Росія вийшла із "зернової угоди" в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна, яке ввозиться з портів. За даними ВМС, коридор почав працювати на повну потужність до повномасштабного вторгнення Росії.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його у південно-східну частину Чорного моря та відновити судноплавство, тоді як північна частина залишається під контролем України.

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