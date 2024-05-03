Аграрии смогут вывезти всю предназначенную на экспорт продукцию Черным морем, - НБУ

"В прогноз закладывается бесперебойное функционирование морского пути, среднемесячные мощности которого составят около 7 млн тонн. Этого будет достаточно для экспорта агропродукции, а также наращивания поставок продукции ГМК на традиционные для Украины рынки", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, дальнейшая стабильная работа морского маршрута значительно удешевит транспортировку для экспортеров и будет способствовать увеличению поступлений валютной выручки. В то же время морской маршрут может использоваться для ввоза импортных товаров для оптимизации расходов и/или в случае недоступности или определенных препятствий для других видов транспортировки.

"Однако риски повреждений портов, инфраструктуры и судов в результате российских атак все еще остаются значительными. В случае их реализации эффективность морского пути существенно снизится, что негативно отразится на экспортных поступлениях и последующей деятельности агро- и металлургического секторов", - добавили в НБУ.