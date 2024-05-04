Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних

УЗА наголошує: частина чинних бронювань завершується вже у травні, а оформити нове бронювання поки неможливо. Відповідно, робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою. Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше, ніж за місяць, відтак часто постає проблема, коли нові бронювання ще не затвердженні, а старі вже закінчують свою дію.

Також УЗА звертає увагу, що четвертий цикл бронювання призвів до відтоку військовозобов’язаних із прозорих компаній з офіційним працевлаштуванням, які офіційно вручають всім повістки з ТЦК.

Працівники таких компаній із офіційним працевлаштуванням звільняються через неможливість забезпечити безперервність бронювання. УЗА вважає, що потрібно консолідувати зусилля для запобігання переходу економіки в тінь, адже це негативно відображається не тільки на підприємствах, але й бюджеті країни.

"З огляду на складність технологічних та виробничих процесів, наразі дуже важливо забронювати для підприємств уже наявних та підготовлених працівників, призов на військову службу яких суттєво вплине на кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Втрата таких працівників може призвести до збільшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій та економічній безпеці держави та може вплинути на зниження рівня забезпечення продовольством потреб Збройних сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану", - підкреслюють в УЗА.

Там також наголошують, що у зв’язку з посиленням заходів з мобілізації є велика загроза втрати підприємствами вузькокваліфікованих спеціалістів через високі строки розгляду обґрунтувань на бронювання підприємств.

Робота агропромислових підприємств неможлива без наявності кваліфікованого персоналу з вузькою спеціальністю, знанням технологій, машин та механізмів, задіяних у виробництві, а також наявності усіх допусків для дотримання техніки безпеки праці, на підготовку якого потрібен час та досвід.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що оловною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

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