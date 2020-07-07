Аграрии заявили о манипуляциях вокруг закона о детенизации агропроизводства

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

ВАР и Всеукраинский конгресс фермеров призвал Верховную раду рассмотреть законопроекти №3131

Всеукраинская аграрная рада и Всеукраинский конгресс фермеров призвали прекратить манипуляции вокруг детенизации агропроизводства и законопроектов, задача которых - уравновесить налоговую нагрузку для всех землепользователей, и принять законопроекти №3131.

Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

В обращении отмечается, что сегодня порядка 40% земель сельхозназначения находится в теневой обработке. Участки передаются в аренду за наличные средства, доходы с паев нигде не учитываются. Зарплаты нанятым работникам выплачиваются наличными без уплаты налогов. В итоге бюджеты всех уровней теряют 60-90 млрд грн ежегодно.

Для детенизации отрасли в Раде и были зарегистрированы законопроекты №3131, №3131-1 и №3131-2.

"Каждый из них нацелен на обеспечение уплаты всеми минимальной суммы налогов, которая уже выплачивается добросовестными налогоплательщиками с одного гектара с/х земель", - говорится в заявлении.

По мнению авторов, законопроекты являются одними из "наиболее ожидаемых в аграрной среде". Однако на участников рынка началась кампания по дезинформации, отмечают в ассоциациях.

"Якобы налоговая нагрузка в 1400 грн с гектара приведет к банкротству фермерских хозяйств. При этом замалчивается, что легально работающие малые фермеры уже платят больше - от 2000 грн с одного гектара в год", - отмечают аграрии.

Ассоциации убеждены, отказ от реформы детенизации отрасли или ее затягивание покажет аграриям, что те, кто решил работать легально и платить налоги, сделали ошибку.

С поддержкой инициативы детенизации украинского АПК неоднократно выступили сельхозпроизводители, которые легально работают на земле.

"У нас хозяйство на 2000 га. Работаем полностью в "белую". Налог на доходы физических лиц, налог на аренду, единый налог - платим все. Уже сейчас совокупно с гектара набегает больше 1700 грн выплат. И платить должны все. Все аграрии, независимо от объемов обрабатываемой земли, должны находиться в равных условиях. Как минимум, это справедливо", - говорит директор ООО "Золотники Агро" Матвей Палыхата.

Принятие законопроекта №3131 и введение минимальной налоговой выплаты с каждого гектара земли позволит создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель с/х назначения, а также обеспечить равнонапряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями.

"Все говорят - село умирает. Виноватых постоянно ищут. А сами не хотят ни зарплат нормальных людям платить, ни налоги в местный бюджет. А как селу тогда выживать, если сами сельхозпроизводители не хотят платить налоги? Нужно заставлять нелегальщиков выходить из "тени". Добровольно на этот шаг они не пойдут", - считает директор ООО "Агро группа" Станислав Устимец.

ВАР и Всеукраинский конгресс фермеров призвал Верховную раду рассмотреть законопроекти №3131 и "выровнять" налоговую нагрузку между легальными фермерами и теми, кто работает в "тени".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с аграриями в Херсонской области назвал условия, при которых будет увеличиваться экспорт сельхозпродукции. Одно из них - качественная продукция, а также продвижение.