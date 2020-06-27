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Зеленский назвал условия и планы по расширению экспорта сельхозпродукции

Новости » Экономика     27.06.2020 - 01:22
Зеленский назвал условия и планы по расширению экспорта сельхозпродукции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина работает над восстановлением института торговых представительств

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с аграриями в Херсонской области назвал условия, при которых будет увеличиваться экспорт сельхозпродукции. Одна из них - качественная продукция, а также продвижение.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, херсонские фермеры попросили помочь в продвижении украинской продукции на международных рынках. Зеленский отметил, что к этому процессу должны быть привлечены украинские дипломаты.

"Эти люди должны иметь дипломатический опыт и соответствующее образование...То есть там посол не для того, чтобы встречать меня и открывать дверь. А для того, чтобы продавать отечественный товар. Это главное. Ну и геополитика", - сказал президент.

Он отметил, что Министерство иностранных дел в настоящее время разрабатывает соответствующую концепцию.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что по инициативе министра иностранных дел восстанавливается институт торговых представительств. Задача института - продвижение украинского производителя.

"Думаю, что в течение месяца-двух мы уже начнем работать в этом направлении", - уточнил Ермак.

Напомним,, недавно в НБУ назвали отрасли украинской экономики, которые наиболее пострадали от кризиса вследствие пандемии.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины экспортаграриисельхозпродукция
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