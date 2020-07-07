Аграрії заявили про маніпуляції навколо закону про детінізацію агровиробництва

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

ВАР і Всеукраїнський конгрес фермерів закликав Верховну раду розглянути законопроекти №3131

Всеукраїнська аграрна рада і Всеукраїнський конгрес фермерів закликали припинити маніпуляції навколо детінізації агровиробництва та законопроектів, завдання яких - врівноважити податкове навантаження для всіх землекористувачів, і прийняти законопроект №3131.

Про це йдеться у спільній заяві організацій.

У зверненні наголошується, що сьогодні близько 40% земель сільгосппризначення знаходиться в тіньовій обробці. Ділянки передаються в оренду за готівкові кошти, доходи з паїв ніде не враховуються. Зарплати найманим працівникам виплачуються готівкою без сплати податків. В результаті бюджети всіх рівнів втрачають 60-90 млрд грн щорічно.

Для детінізації галузі в Раді були зареєстровані законопроекти №3131, №3131-1 і №3131-2.

"Кожен з них націлений на забезпечення сплати всіма мінімальної суми податків, яка вже виплачується сумлінними платниками податку з одного гектара с/г земель", - йдеться в заяві.

На думку авторів, законопроекти є одними з найбільш очікуваних в аграрному середовищі". Однак на учасників ринку почалася кампанія з дезінформації, відзначають в асоціації.

"Нібито податкове навантаження в 1400 грн з гектара призведе до банкрутства фермерських господарств. При цьому замовчується, що легально працюють малі фермери вже платять більше - від 2000 грн з одного гектара в рік", - відзначають аграрії.

Асоціації переконані, відмова від реформи детінізації галузі або її затягування покаже аграріям, що ті, хто вирішив працювати легально і платити податки, зробили помилку.

З підтримкою ініціативи детінізації українського АПК неодноразово виступили сільгоспвиробники, які легально працюють на землі.

"У нас господарство на 2000 га. Працюємо повністю в "білу". Податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок - платимо всі. Вже зараз сукупно з гектара набігає понад 1700 грн виплат. І платити повинні всі. Всі аграрії, незалежно від обсягів оброблюваної землі, повинні перебувати в рівних умовах. Як мінімум, це справедливо", - говорить директор ТОВ "Золотники Агро" Матвій Палихата.

Прийняття законопроекту №3131 і введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі дозволить створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель с/г призначення, а також забезпечити рівномірне оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками і користувачами.

"Всі говорять - село вмирає. Винних постійно шукають. А самі не хочуть ні нормальних зарплат людям платити, ні податки в місцевий бюджет. А як селу тоді виживати, якщо самі сільгоспвиробники не хочуть платити податки? Потрібно змушувати нелегалів виходити з "тіні". Добровільно на цей крок вони не підуть", - вважає директор ТОВ "Агро група" Станіслав Устимець.

ВАР і Всеукраїнський конгрес фермерів закликав Верховну раду розглянути законопроекти №3131 і "вирівняти" податкове навантаження між легальними фермерами і тими, хто працює в "тіні".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з аграріями в Херсонській області назвав умови, при яких буде збільшуватися експорт сільгосппродукції. Одне з них - якісна продукція, а також просування.