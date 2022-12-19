Агітувала підтримувати Росію. У Києві судитимуть чиновницю

Чиновниця у Києві виправдовувала Росію та закликала підтримувати окупантів. Її загрожує до 10 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.
За даними слідства, співробітниця одного з Центрів надання адміністративних послуг створила у соцмережі акаунт, в якому виправдовувала Росію та її збройну агресію проти України. Жінка публікувала заклики до насильницької зміни кордонів України.
Також вона розміщувала у соцмережі пропагандистські матеріали та дописи із закликами до окупації України.
Під час обшуків за місцем проживання чиновниці правоохоронці вилучили телефони та комп'ютерну техніку з доказами, комуністичну символіку, георгіївські стрічки та значну суму особистих збережень у російських рублях.
Наразі жінка перебуває під вартою, її відсторонено від виконання службових обов’язків.
Столична прокуратура вже направила обвинувачувальний акт до суду. Затриманій загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням майна.
Фото: у Києві судитимуть чиновницю, яка виправдовувала Росію (t.me/kyiv_pro_office)
Нагадаємо, у Миколаївській області СБУ затримала зрадника, який за "посаду" в окупаційній владі готував росіян та допомагав їм.
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