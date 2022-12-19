RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Агитировала поддерживать Россию. В Киеве будут судить чиновницу

Фото: в Киеве будут судить чиновницу, которая оправдывала Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновница в Киеве оправдывала Россию и призвала поддерживать кафиров. Ее грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

По данным следствия, сотрудница одного из Центров предоставления административных услуг создала в соцсети аккаунт, в котором оправдывала Россию и ее вооруженную агрессию против Украины. Женщина публиковала призывы к насильственному изменению границ Украины.

Также она размещала в соцсети пропагандистские материалы и сообщения с призывами к оккупации Украины.

Во время обысков по месту жительства чиновницы правоохранители изъяли телефоны и компьютерную технику с доказательствами, коммунистическую символику, георгиевские ленты и значительную сумму личных сохранностей в российских рублях.

Сейчас женщина находится под стражей, она отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Столичная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы с лишением имущества.

Фото: в Киеве будут судить чиновницу, которая оправдывала Россию (t.me/kyiv_pro_office)

Напомним, в Николаевской области СБУ задержала предателя, который за "должность" в оккупационных властях готовил россиян и помогал им.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеСудВойна России против Украины