Агитировала поддерживать Россию. В Киеве будут судить чиновницу

Чиновница в Киеве оправдывала Россию и призвала поддерживать кафиров. Ее грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

По данным следствия, сотрудница одного из Центров предоставления административных услуг создала в соцсети аккаунт, в котором оправдывала Россию и ее вооруженную агрессию против Украины. Женщина публиковала призывы к насильственному изменению границ Украины.

Также она размещала в соцсети пропагандистские материалы и сообщения с призывами к оккупации Украины.

Во время обысков по месту жительства чиновницы правоохранители изъяли телефоны и компьютерную технику с доказательствами, коммунистическую символику, георгиевские ленты и значительную сумму личных сохранностей в российских рублях.

Сейчас женщина находится под стражей, она отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Столичная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы с лишением имущества.

Фото: в Киеве будут судить чиновницу, которая оправдывала Россию (t.me/kyiv_pro_office)