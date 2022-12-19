Агитировала поддерживать Россию. В Киеве будут судить чиновницу
Чиновница в Киеве оправдывала Россию и призвала поддерживать кафиров. Ее грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.
По данным следствия, сотрудница одного из Центров предоставления административных услуг создала в соцсети аккаунт, в котором оправдывала Россию и ее вооруженную агрессию против Украины. Женщина публиковала призывы к насильственному изменению границ Украины.
Также она размещала в соцсети пропагандистские материалы и сообщения с призывами к оккупации Украины.
Во время обысков по месту жительства чиновницы правоохранители изъяли телефоны и компьютерную технику с доказательствами, коммунистическую символику, георгиевские ленты и значительную сумму личных сохранностей в российских рублях.
Сейчас женщина находится под стражей, она отстранена от исполнения служебных обязанностей.
Столичная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы с лишением имущества.
Фото: в Киеве будут судить чиновницу, которая оправдывала Россию (t.me/kyiv_pro_office)
Напомним, в Николаевской области СБУ задержала предателя, который за "должность" в оккупационных властях готовил россиян и помогал им.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.