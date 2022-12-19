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Агитировала поддерживать Россию. В Киеве будут судить чиновницу

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 12:29
Агитировала поддерживать Россию. В Киеве будут судить чиновницу Фото: в Киеве будут судить чиновницу, которая оправдывала Россию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновница в Киеве оправдывала Россию и призвала поддерживать кафиров. Ее грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

По данным следствия, сотрудница одного из Центров предоставления административных услуг создала в соцсети аккаунт, в котором оправдывала Россию и ее вооруженную агрессию против Украины. Женщина публиковала призывы к насильственному изменению границ Украины.

Также она размещала в соцсети пропагандистские материалы и сообщения с призывами к оккупации Украины.

Во время обысков по месту жительства чиновницы правоохранители изъяли телефоны и компьютерную технику с доказательствами, коммунистическую символику, георгиевские ленты и значительную сумму личных сохранностей в российских рублях.

Сейчас женщина находится под стражей, она отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Столичная прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. Задержанной грозит до 10 лет тюрьмы с лишением имущества.

Агитировала поддерживать Россию. В Киеве будут судить чиновницу

Фото: в Киеве будут судить чиновницу, которая оправдывала Россию (t.me/kyiv_pro_office)

Напомним, в Николаевской области СБУ задержала предателя, который за "должность" в оккупационных властях готовил россиян и помогал им.

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