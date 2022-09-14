Агитировал за "русский мир": столичному судье сообщили о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, который агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира" в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, судья, находясь в Киеве, ожидал захвата Украины российскими оккупантами.
Спецслужба сообщает, что злоумышленник оправдывал зверства захватчиков, пренебрежительно говорил об украинских военных и подстрекал знакомых к сотрудничеству с оккупантами.
"Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", уполномочивает лицо, которое ее составило, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа", - указываются в СБУ.
Сейчас судье сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса:
В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что судья:
В распоряжении спецслужбы также есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они документально подтверждают антиукраинские позиции мужчины.
При этом, из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия задержать судью невозможно даже после объявления подозрения. Потому что ВСП - это единственный орган, который уполномочен дать разрешение на задержание судей.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении так называемому "судье ДНР", который осудил иностранных бойцов, воевавших на стороне ВСУ, к смертной казни.
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