Агітував за "русскій мір": столичному судді повідомили про підозру

За даними СБУ, суддя, перебуваючи в Києві, очікував захоплення України російськими окупантами.

Спецслужба повідомляє, що зловмисник виправдовував звірства загарбників, зневажливо говорив про українських військових та підбурював знайомих до співпраці з окупантами.

"Така позиція є грубим порушенням "Присяги судді", що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу", - зазначаються в СБУ.

Наразі судді повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою);

ч. 4 ст. 27 та ч. 7 ст. 111-1 (підбурювання до колабораційної діяльності, зокрема до добровільного зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

У ході слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що суддя:

визнає правомірними дії Росії щодо вторгнення на територію України;

заперечує факти руйнування загарбниками об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур;

не приховує ненависті до Сил оборони України та патріотично налаштованих громадян;

проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії президента з оборони держави.

У розпорядженні спецслужби також є записи телефонних розмов судді з членами його сім’ї, родичами та близькими друзями. Вони документально підтверджують антиукраїнські позиції чоловіка.

При цьому, через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя затримати суддю неможливо навіть після оголошення підозри. Тому що ВРП - це єдиний орган, який уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.