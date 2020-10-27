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Агитация венгерских политиков на Закарпатье: МИД обратился в правоохранительные органы

Киев , Вторник 27 октября 2020 14:56
Агитация венгерских политиков на Закарпатье: МИД обратился в правоохранительные органы
Фото: Министерство иностранных дел Украины (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Максим Зайченко

Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту венгерской стороне и обратилось в правоохранительные органы Украины с просьбой дать правовую оценку действиям секретаря канцелярии премьер-министра Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Яноша Потапи.

Об этом говорится в ответе МИД на обращение ОПОРЫ.

"МИД Украины разделяет высказанную в Вашем письме позицию относительно имеющихся признаков политической агитации в действиях Я.А. Потапи, которые противоречат пункту 1 статьи 57 Избирательного кодекса Украины. МИД неоднократно предостерегало венгерскую сторону от подобных шагов, которые являются вмешательством во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после визита Потапи МИД направило ноту венгерской стороне и обратилось в правоохранительные органы Украины с просьбой дать правовую оценку действиям венгерского чиновника.

Напомним, 8-9 октября Потапи во время визита на Закарпатье, в частности некоторых объектов в Ужгороде, Ужгородском и Береговском районах, агитировал за "Партию венгров Украины".

Отметим, вчера МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией на Закарпатье. МИД вновь призвал венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы. Он назвал это решение жалким и чушью.

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