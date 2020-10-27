Агітація угорських політиків на Закарпатті: МЗС звернувся у правоохоронні органи

Фото: Міністерство закордонних справ України (facebook.com/UkraineMFA)

Міністерство закордонних справ України направило офіційну ноту угорській стороні та звернулося у правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку діям секретаря канцелярії прем'єр-міністра Угорщини з питань національної політики Арпада Яноша Потапи.

Про це йдеться у відповіді МЗС на звернення ОПОРИ.

"МЗС України поділяє висловлену у Вашому листі позицію щодо наявних ознак політичної агітації в діях Я. А. Потапи, які суперечать пункту 1 статті 57 Виборчого кодексу України. МЗС неодноразово застерігало угорську сторону від подібних кроків, які є втручанням у внутрішні справи України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після візиту Потапи МЗС направило ноту угорській стороні та звернулося у правоохоронні органи з проханням дати правову оцінку діям угорського чиновника.

Нагадаємо, 8-9 жовтня Потапи під час візиту на Закарпаття, зокрема деяких об'єктів в Ужгороді, Ужгородському та Берегівському районах, агітував за "Партію угорців України".

Відзначимо, вчора МЗС вручив ноту протесту послові Угорщини у зв'язку з незаконною агітацією на Закарпатті. МЗС знову закликав угорську сторону поважати законодавство України не втручатися у внутрішні справи сусідньої країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам з-за втручання в місцеві вибори. Він назвав це рішення жалюгідним і нісенітницею.