Агенты ФСБ помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Их задержала СБУ

По данным СБУ, двое диверсантов сотрудничали с ФСБ России. В Николаевской области они собирали и передавали информацию об объектах инфраструктуры. Таким образом злоумышленники корректировали ракетные и артиллерийские обстрелы.

Диверсанты постоянно наблюдали за важными для оккупантов объектами, снимали и присылали данные куратору.

Из-за действий вражеских агентов в Николаеве повреждены судостроительные заводы "Экватор", "Кристалл" и "Океан", а также склады с топливом и социальная инфраструктура.

СБУ задержала агентов, им уже объявили подозрение и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: СБУ разоблачила агентов, которые помогали обстреливать Николаев (t.me/SBUkr)