Агенты ФСБ помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Их задержала СБУ

Российские агенты помогали оккупантам уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Также они передавали врагу данные о складах с топливом и перемещениях ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным СБУ, двое диверсантов сотрудничали с ФСБ России. В Николаевской области они собирали и передавали информацию об объектах инфраструктуры. Таким образом злоумышленники корректировали ракетные и артиллерийские обстрелы.
Диверсанты постоянно наблюдали за важными для оккупантов объектами, снимали и присылали данные куратору.
Из-за действий вражеских агентов в Николаеве повреждены судостроительные заводы "Экватор", "Кристалл" и "Океан", а также склады с топливом и социальная инфраструктура.
СБУ задержала агентов, им уже объявили подозрение и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Фото: СБУ разоблачила агентов, которые помогали обстреливать Николаев (t.me/SBUkr)
Напомним, недавно во Львовской области задержали корректировщика, который хотел направить удар на памятник Степану Бандере.
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