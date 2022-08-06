UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Агенты ФСБ помогали уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Их задержала СБУ

Фото: СБУ задержала агентов ФСБ, которые помогали обстреливать Николаев ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты помогали оккупантам уничтожать судостроительные заводы в Николаеве. Также они передавали врагу данные о складах с топливом и перемещениях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, двое диверсантов сотрудничали с ФСБ России. В Николаевской области они собирали и передавали информацию об объектах инфраструктуры. Таким образом злоумышленники корректировали ракетные и артиллерийские обстрелы.

Диверсанты постоянно наблюдали за важными для оккупантов объектами, снимали и присылали данные куратору.

Из-за действий вражеских агентов в Николаеве повреждены судостроительные заводы "Экватор", "Кристалл" и "Океан", а также склады с топливом и социальная инфраструктура.

СБУ задержала агентов, им уже объявили подозрение и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: СБУ разоблачила агентов, которые помогали обстреливать Николаев (t.me/SBUkr)

Напомним, недавно во Львовской области задержали корректировщика, который хотел направить удар на памятник Степану Бандере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныНиколаевВойна в Украине