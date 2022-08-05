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Памятник Бандере во Львове хотели обстрелять ракетами. СБУ задержала корректировщика

Новина українською →
Львов, Пятница 05 августа 2022 12:21
Памятник Бандере во Львове хотели обстрелять ракетами. СБУ задержала корректировщика Фото: СБУ задержала корректировщика ракетного удара по памятнику Бандере во Львове (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области задержаны двое сторонников Путина, один из которых должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы уже задержали предателей, открыто осуществлявших коллаборационные направления.

"А во время собрания доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове", - добавляют в СБУ.

Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.

Как сообщалось, СБУ задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.

Также в Николаеве правоохранители разоблачили корректировщика ракетных ударов по городу. Преступник передавал информацию врагу через социальные сети.

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Служба безопасности Украины
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