Памятник Бандере во Львове хотели обстрелять ракетами. СБУ задержала корректировщика
Во Львовской области задержаны двое сторонников Путина, один из которых должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Бандере во Львове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы уже задержали предателей, открыто осуществлявших коллаборационные направления.
"А во время собрания доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове", - добавляют в СБУ.
Следователи СБУ объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 (Пропаганда войны) УК Украины.
Как сообщалось, СБУ задержала российского агента, который собиравшего разведданные по функционированию аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории Днепропетровской области.
Также в Николаеве правоохранители разоблачили корректировщика ракетных ударов по городу. Преступник передавал информацию врагу через социальные сети.