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Агенти ФСБ допомагали знищувати суднобудівні заводи у Миколаєві. Їх затримала СБУ

Фото: СБУ затримала агентів ФСБ, які допомогали обстрілювати Миколаїв (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські агенти допомагали окупантам знищувати суднобудівні заводи у Миколаєві. Також вони передавали ворогу дані про склади з пальним і переміщення ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, двоє диверсантів співпрацювали з ФСБ Росії. У Миколаївській області вони збирали та передавали інформацію про об'єкти інфраструктури. Таким чином зловмисники коригували ракетні та артилерійські обстріли.

Диверсанти постійно спостерігали за важливими для окупантів об'єктами, знімали та надсилали дані куратору.

Через дії ворожих агентів у Миколаєві пошкоджено суднобудівні заводи "Екватор", "Кристал" та "Океан", а також склади з пальним та соціальна інфраструктура.

СБУ затримала агентів, їм уже оголосили підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Фото: СБУ викрила агентів, які допомагали обстрілювати Миколаїв (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області затримали коригувальника, який хотів спрямувати удар на пам’ятник Степану Бандері.

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