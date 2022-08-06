Агенти ФСБ допомагали знищувати суднобудівні заводи у Миколаєві. Їх затримала СБУ

За даними СБУ, двоє диверсантів співпрацювали з ФСБ Росії. У Миколаївській області вони збирали та передавали інформацію про об'єкти інфраструктури. Таким чином зловмисники коригували ракетні та артилерійські обстріли.

Диверсанти постійно спостерігали за важливими для окупантів об'єктами, знімали та надсилали дані куратору.

Через дії ворожих агентів у Миколаєві пошкоджено суднобудівні заводи "Екватор", "Кристал" та "Океан", а також склади з пальним та соціальна інфраструктура.

СБУ затримала агентів, їм уже оголосили підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Фото: СБУ викрила агентів, які допомагали обстрілювати Миколаїв (t.me/SBUkr)