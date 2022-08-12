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Агенты ФБР искали в доме Трампа документы, связанные с ядерным оружием, - WP

Фото: экс-президент США Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Артур Родивилов

Обыски сотрудников ФБР в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго были связаны с поиском секретных документов, касающихся ядерного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, рейд ведомства подтверждает высокую обеспокоенность властей страны по поводу секретных данных и риска их попадания в "чужие руки".

"Источники не предоставили дополнительных подробностей о том, какую информацию искали агенты ФБР, в том числе касалось ли это ядерного оружия, принадлежащего Соединенным Штатам или какой-либо другой стране. Они также не сказали, были ли такие документы обнаружены в ходе обыска", - говорится в материале.

Как отмечает WP, материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу госслужащих.

Издание не исключает, что опубликование материалов о подобных вооружениях США стало бы подарком для противников государства, желающих разработать способ противодействия этим системам.

Напомним, вчера, 9 августа, стало известно о обысках в доме экс-президента США Дональда Трампа. По словам бывшего главы США, таким образом радикальные левые демократы якобы мешают ему баллотировался на пост президента в 2024 году.

Еще в апреле Министерство юстиции США заявило о начале расследования по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию.

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Дональд Трамп