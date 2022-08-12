Агенти ФБР шукали в будинку Трампа документи, пов'язані з ядерною зброєю, - WP

За інформацією видання, рейд відомства підтверджує високу стурбованість влади країни з приводу секретних даних і ризику їх потрапляння в "чужі руки".

"Джерела не надали додаткових подробиць про те, яку інформацію шукали агенти ФБР, в тому числі стосувалося це ядерної зброї, що належить Сполученим Штатам або який-небудь іншій країні. Вони також не сказали, чи були такі документи виявлені в ході обшуку", - йдеться в матеріалі.

Як зазначає WP, матеріали про ядерну зброю є особливо конфіденційними і зазвичай доступні обмеженому колу держслужбовців.

Видання не виключає, що опублікування матеріалів про подібні озброєння США стало б подарунком для противників держави, які бажають розробити спосіб протидії цим системам.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, стало відомо про обшуки в будинку експрезидента США Дональда Трампа. За словами колишнього глави США, таким чином радикальні ліві демократи нібито заважають йому балотувався на пост президента у 2024 році.

Ще у квітні Міністерство юстиції США заявило про початок розслідування за фактом вивезення Трампом офіційних президентських документів в резиденцію.