Агентство відновлення реформує закупівлі: Іван Федоров пояснив, що зміниться

Агентство відновлення планує змінити підхід до закупівель: відновити повноцінну роботу Центральної закупівельної організації, посилити контроль за формуванням вартості будівельних робіт, запровадити додаткові механізми аудиту та розширити конкуренцію серед підрядників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Агентства відновлення Івана Федорова під час брифінгу.

Так, у проєкті Держбюджету на 2027 рік передбачено часткове відновлення Дорожнього фонду в розмірі 52,8 млрд грн. Кошти спрямують на утримання доріг, військову та прифронтову логістику, а також виплату боргів минулих періодів.

Федоров заявляє, що фінансування утримання доріг та будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури, віднесених до сфери повноважень Агентства, відбуватиметься за новими принципами.

Як зміняться закупівлі Агентства відновлення

Агентство виступає проти монополізації ринку та за залучення якомога ширшого кола компаній до реалізації інфраструктурних проєктів.

Розширення конкуренції дозволить підвищити якість робіт, оптимізувати витрати та зменшити ризики залежності від окремих підрядників.

За словами Федорова, контракти мають укладатися з компаніями, які реально працюють на будівельних майданчиках, а не займаються пошуком субпідрядників.

Розглядається відновлення повноцінної роботи Центральної закупівельної організації, створеної минулого року на базі Агентства відновлення за підтримки міжнародних партнерів. Наразі тривають консультації з іншими міністерствами щодо подальшого функціонування ЦЗО.

Замість проведення закупівель окремими регіональними службами розглядається можливість запровадження централізованого підходу, який сприятиме уніфікації процедур, посиленню контролю та розвитку конкуренції.

Агентство домовляється з міжнародними партнерами щодо залучення коштів та готове проводити закупівлі відповідно до вимог донорів із тим рівнем контролю, який вони вважатимуть необхідним на кожному етапі. Єдина умова - ці процедури мають відбуватися якомога швидше.

"Стандартні міжнародні процедури можуть тривати до пів року, а в умовах війни ми не можемо дозволити собі втрачати стільки часу", - наголосив Федоров.

Агентство також планує підвищити ефективність системи внутрішнього контролю за закупівлями та створити конкурентні умови для підрядних організацій.

Іван Федоров розповів про реформу закупівель (фото: Агентство відновлення)

Як розподілятимуть кошти на дороги та контролюватимуть ціни

Зараз Агентство налагоджує автоматичну систему відстеження якості доріг. Вона має зробити розподіл коштів між регіонами зрозумілим та справедливим.

"Але пріоритетом для нас була і залишається військова логістика. Тому прифронтовим територіям ми точно приділятимемо велику увагу, щоб забезпечувати логістику й евакуацію", - наголосив очільник Агентства.

Також планується посилити контроль за ціноутворенням у будівництві. Ппостанова Кабміну №1512 дозволяє підрядникам відкрито закладати в кошториси прибуток до 15%.

Водночас Агентство контролюватиме відповідність вартості матеріалів і робіт ринковим цінам, зокрема з урахуванням логістичних витрат, та виявлятиме необґрунтовані націнки.