Агентство восстановления реформирует закупки: Иван Федоров объяснил, что изменится

Агентство восстановления планирует изменить подход к закупкам: возобновить полноценную работу Центральной закупочной организации, усилить контроль за формированием стоимости строительных работ, внедрить дополнительные механизмы аудита и расширить конкуренцию среди подрядчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Агентства обновления Ивана Федорова во время брифинга.

Так, в проекте Госбюджета на 2027 год предусмотрено частичное восстановление Дорожного фонда в размере 52,8 млрд грн. Средства направят на содержание дорог, военную и прифронтовую логистику, а также погашение долгов прошлых периодов.

Федоров заявляет, что финансирование содержания дорог и строительства защиты объектов критической инфраструктуры, отнесенных к сфере полномочий Агентства, будет осуществляться по новым принципам.

Как изменятся закупки Агентства восстановления

Агентство выступает против монополизации рынка и за привлечение как можно более широкого круга компаний к реализации инфраструктурных проектов.

Расширение конкуренции позволит повысить качество работ, оптимизировать расходы и снизить риски зависимости от отдельных подрядчиков.

По словам Федорова, контракты должны заключаться с компаниями, которые непосредственно работают на строительных площадках, а не занимаются поиском субподрядчиков.

Рассматривается возобновление полноценной работы Центральной закупочной организации, созданной в прошлом году на базе Агентства восстановления при поддержке международных партнеров. Сейчас продолжаются консультации с другими министерствами относительно дальнейшего функционирования ЦЗО.

Вместо проведения закупок отдельными региональными службами рассматривается возможность внедрения централизованного подхода, который будет способствовать унификации процедур, усилению контроля и развитию конкуренции.

Агентство договаривается с международными партнерами о привлечении средств и готово проводить закупки в соответствии с требованиями доноров и с тем уровнем контроля, который они сочтут необходимым на каждом этапе. Единственное условие - эти процедуры должны проходить как можно быстрее.

"Стандартные международные процедуры могут длиться до полугода, а в условиях войны мы не можем позволить себе терять столько времени", - подчеркнул Федоров.

Агентство также планирует повысить эффективность системы внутреннего контроля за закупками и создать конкурентные условия для подрядных организаций.

Иван Федоров рассказал о реформе закупок (фото: Агентство восстановления)

Как будут распределять средства на дороги и контролировать цены

Сейчас Агентство налаживает автоматическую систему отслеживания качества дорог. Она должна сделать распределение средств между регионами понятным и справедливым.

"Але пріоритетом для нас була і залишається військова логістика. Тому прифронтовим територіям ми точно приділятимемо велику увагу, щоб забезпечувати логістику й евакуацію", - подчеркнул глава Агентства.

Также планируется усилить контроль за ценообразованием в строительстве. Постановление Кабмина №1512 позволяет подрядчикам открыто закладывать в сметы прибыль до 15%.

В то же время Агентство будет контролировать соответствие стоимости материалов и работ рыночным ценам, в частности с учетом логистических расходов, и выявлять необоснованные наценки.