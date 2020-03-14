Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, прогноз "стабильный" уравновешивает риски для сырьевой экономики Украины из-за ухудшающейся внешней среды и неопределенности в отношении возможных изменений политики после назначения нового правительства, а также более сильные внешние позиции страны и улучшение динамики государственного долга.

Агентство может рассмотреть положительное рейтинговое действие в течение следующего года, если правительство добьется прогресса в своей программе реформ, сохранив при этом прежние достижения, включая независимость Национального банка Украины (НБУ) - как органа денежно-кредитного регулирования, так и регулятора финансовой системы.

"Мы считаем это критически важным для правительства поддержание доступа к официальному и коммерческому финансированию по разумным ставкам", - говорится в сообщении. Рейтинг также может быть повышен, если внешняя ликвидность Украины превзойдет прогнозы агентства.

С другой стороны, S&P может понизить рейтинг, если перебои с финансированием по льготным программам или на рынках капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте.

"Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года международное агентство S&Ps Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "В".

Отметим, в марте 2020 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с позитивным прогнозом.